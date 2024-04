Cestári začali búrať časť Libeňského mosta v Prahe v havarijnom stave

Praha 4. apríla (TASR) - Pražskí cestári začali vo štvrtok búrať uzavretú časť Libeňského mosta, ktorá bola od januára pre havarijný stav uzavretá. TASR sa odvoláva na spravodajský server iRozhlas.cz.



Most spája pražskú štvrť Holešovice na ľavom brehu rieky Vltava so štvrťou Libeň na pravom brehu. Vedie po ňom dvojkoľajová trať električiek.



Ťažká technika strháva konštrukciu mosta a demolácia potrvá do septembra. Technická správa komunikácií hlavného mesta Prahy (TSK) následne začne so stavbou nového mosta. Výstavba potrvá asi dva roky.



Námestník pražského starostu Zdeněk Hřib a námestník riaditeľa TSK Josef Richter uviedli, že automobilová doprava zostane zachovaná.



Búraná časť mosta slúži ako preventívna ochrana pred povodňami. Nachádza sa pri brehu a počas záplav pod ňou môže prúdiť voda. Časť mosta ponad rieku Vltava nie je v havarijnom stave a dopravný podnik na nej vo februári dočasne obnovil prevádzku električiek.



Libeňský most bol postavený v roku 1928 a odvtedy ho neopravovali, píše iRozhlas.cz.