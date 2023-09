Česko chce asistovať Ukrajincom pri ich návrate do vlasti

Praha 13. septembra (TASR) - Ukrajinským utečencom žijúcim v Česku sa zrejme predĺži dočasná ochrana až do marca 2025. Česká vláda v stredu schválila príslušný návrh novely zákona. Zároveň predstavila nový typ pomoci - bezplatnú asistenciu pri návrate na Ukrajinu. V stredu to uviedol český minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR.



Návrh tiež počíta s tým, že ak sa predĺži dočasná ochrana pre utečencov pred vojnou na Ukrajine na úrovni Rady EÚ, bude táto možnosť platiť aj v Česku.



Dočasná ochrana bola najskôr vyhlásená do konca marca 2023, neskôr predĺžená o jeden rok. Rezort vnútra zdôraznil, že doterajší priebeh vojnového konfliktu nenasvedčuje, že návrat utečencov na Ukrajinu by bol možný v blízkej budúcnosti. Ak novela prejde legislatívnym procesom, cudzinci sa budú musieť preregistrovať do konca marca 2024, inak im dočasná ochrana zanikne.



Okrem plánov na integráciu je však podľa ministerstva vnútra potrebné reagovať aj na čoraz väčší dopyt jednotlivcov po asistencii pri návrate do vlasti. "Napriek tomu, že situácia na Ukrajine nie je v mnohých ohľadoch uspokojivá, je na mieste ponúknuť pomoc tým, ktorí o návrat prejavia záujem," uviedol rezort. Na tento účel bude pripravený špeciálny program.



Podľa Rakušana by nešlo o finančnú pomoc, ale napríklad o kúpu cestovných dokladov či zaistenie núdzového ubytovania pred vycestovaním. "Nie je to o tom, že by sme chceli ľudí posielať do nebezpečenstva, ale mnoho z nich má záujem sa na Ukrajinu vrátiť a niekedy tú asistenciu potrebujú. Budeme upozorňovať na to, že takýto program existuje," dodal minister s tým, že podobný typ služby už Česko v minulosti poskytovalo.



Bezplatnú asistenciu bude možné utečencovi poskytnúť len raz. Ak by sa však chcel takýto cudzinec do Česka vrátiť a požiadať o dlhodobé vízum či povolenie na dlhodobý pobyt, bude musieť zaplatiť polovicu nákladov spojených s jeho asistovaným návratom.



V ČR je podľa oficiálnych štatistík asi 360.000 ľudí s dočasnou ochranou, pričom výraznú väčšinu tvoria ženy s deťmi. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 udelila ČR viac než pol milióna víz.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)