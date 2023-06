ČR chce od summitu NATO kroky, ktoré Ukrajinu dovedú do Aliancie

Praha 20. júna (TASR) - Česko od júlového summitu Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse očakáva dva zásadné politické výstupy smerom k Ukrajine. Jednak vytvorenie inkluzívnejšieho formátu NATO s Ukrajinou a tiež súbor krokov, ktoré ju nenávratne nasmerujú k členstvu v Aliancii. Druhý bod však bude podľa riaditeľa bezpečnostnej a multilaterálnej sekcie na českom ministerstve zahraničných vecí Martina Povejšila problematický. Uviedol to v utorok na bezpečnostnej konferencii na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR.



Inkluzívnejší vzťah medzi Alianciou a Ukrajinou by mal podľa neho spočívať vo vytvorení formátu, ktorý by nerobil deliacu čiaru medzi spojencami na jednej strane a Ukrajinou na druhej. Tento bod má podľa jeho slov medzi členmi NATO podporu.



Česko však chce presadzovať aj druhý bod, ktorým je silné komuniké týkajúce sa budúceho členstva Ukrajiny v Aliancii. Podľa Povejšila sa na tom členské krajiny nezhodnú a bude to zrejme vzbudzovať "veľké vášne". "Nie všetci spojenci na to majú tak priamočiary názor ako ČR a východné krídlo NATO – možno s výnimkou Maďarska. Je to však z pohľadu ČR absolútne nevyhnutné," vysvetlil Povejšil.



"Cesta po vilniuskom summite by mala byť jasná, prehľadná a mala by obsahovať súbor krokov, ktoré Ukrajinu po skončení vojny do Aliancie v dohľadnom čase dovedú," povedal s tým, že vojensky je na to Ukrajina pripravená oveľa lepšie, než bolo napríklad pri svojom vstupe Česko.



"My chceme dosiahnuť to, aby došlo k podstatnému, hmatateľnému a veľmi praktickému rozšíreniu podpory Ukrajiny vrátane spustenia viacročného plánu, ktorý by sa sústredil na modernizáciu ukrajinských ozbrojených síl, ktoré v tomto smere robia obrovské pokroky," povedal Povejšil. Okrem toho chce ČR presadzovať maximálnu dlhodobú podporu Ukrajiny tak, aby sa vyrovnala s dôsledkami vojny, nech už skončí kedykoľvek a akokoľvek, dodal Povejšil.



Konferencia Naša bezpečnosť nie je samozrejmosť sa prvýkrát uskutočnila v roku 2014 pri príležitosti 15. výročia vstupu ČR do NATO. Odvtedy ju spolok Jagello 2000 usporadúva pravidelne. Jej desiaty ročník je zameraný napríklad na to, aké dôsledky má vojna na Ukrajine na českú spoločnosť, či na nadchádzajúci summit Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse. Dotkne sa tiež napríklad využitia umelej inteligencie a satelitného prieskumu v obrane.











