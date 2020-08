Podpaľač z Bohumína: Chcel som v aute spáchať samovraždu

Praha 11. augusta (TASR) - Muž obvinený v Česku z vrážd a všeobecného ohrozovania za to, že podľa polície založil požiar v byte v meste Bohumín, chcel podľa štátneho zástupcu Michala Króla spáchať samovraždu. Król to povedal v pondelok večer Českej televízii a odvolal sa pri tom na výsluch obvineného. Pri požiari zomrelo 11 ľudí a muž sa priznal, že byt polial horľavinou a zapálil. Informácie priniesol aj český spravodajský portál Novinky.cz.



Štátny zástupca (prokurátor) navrhol väzbu pre 54-ročného muža, ktorému hrozí až doživotie. Okrem rizika úteku uviedol Król ako dôvod možné pokračovanie v trestnej činnosti. Podľa Króla muž pri výsluchu povedal, že chcel po zapálení bytu spáchať samovraždu počas jazdy autom, čím by mohol ohroziť ďalšie životy.



Podozrivý má štyri záznamy v registri trestov, z toho dva za násilné činy. Súd bude o väzbe rozhodovať v utorok.



Pri sobotňajšom požiari zomrelo 11 ľudí vo veku osem až 73 rokov. Šesť ich zhorelo, päť sa zabilo skokom z okna. Ďalším piatim ľuďom sa podarilo preliezť na susedný balkón.



Obvinený muž sa k zločinu priznal policajtom už pri zadržaní a potom aj pri vypočúvaní. "Vyslovil určitú formu ľútosti. Podrobnejšie sa ale nevyjadroval. Ako motív uviedol rodinné spory," vysvetlil Król.



Dodal, že muž nebol medzi hosťami na oslave, nebol dokonca ani v byte - horľavinou polial vchodové dvere. Nekonal v rozrušení a dobre vedel, že vo vnútri bytu je viac ľudí, citovali Novinky štátneho zástupcu.



Ako Król povedal, zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by mal muž diagnostikovanú závažnú duševnú poruchu, ale vylúčiť sa to nedá.