Meteorológovia v Česku varujú pred silným vetrom i snehovými jazykmi

Praha 21. decembra (TASR) - Meteorológovia v Česku varujú pred viacerými nepriaznivými vplyvmi počasia, ktoré očakávajú až do soboty. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu pred silným vetrom, tvorbou snehových jazykov, ale aj vzostupmi hladín niektorých riek. Uviedol to vo štvrtok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Na území Čiech hrozí podľa meteorológov do polnoci na sobotu veľmi silný vietor, ktorý by na niektorých miestach mohol dosahovať rýchlosť až 90 kilometrov za hodinu. "Počas štvrtka sa bude zosilňovať juhozápadný vietor, ktorý bude postupne v nárazoch dosahovať 55 až 70 km/h, pri večernom prechode studeného frontu budú v Čechách a na Vysočine nárazy dosahovať až 90 km/h," avizoval ČHMÚ s tým, že vietor sa postupne zmení na severozápadný.



Na horách meteorológovia očakávajú intenzívne sneženie. Napadnúť môže desať až 30 centimetrov vlhkého alebo mokrého snehu, v Krkonošiach a na Šumave až okolo 40 centimetrov. "Za studeným frontom sa ochladí, takže od štvrtkového večera sa začnú od vyšších polôh tvoriť snehové jazyky, na horách aj záveje," upozornil ČHMÚ. Varoval tiež pred pravdepodobnými problémami v doprave či poruchami na elektrickej sieti.



Od štvrtkového večera zároveň očakáva výraznejší vzostup hladiny riek, pričom hrozí mierne riziko prekročenia 1. stupňa povodňovej aktivity. Týka sa to najmä podhorských tokov. Výstraha platí takmer na celom území Čiech s výnimkou Prahy, Stredočeského kraja a Vysočiny.



V sobotu by mal počasie naďalej ovplyvňovať silný vietor a sneženie, ktoré sa bude meniť na dážď. Napadnutý sneh by sa mal topiť a v súvislosti s tým meteorológovia očakávajú ďalšie zvýšenie hladín vodných tokov.



