Ďalšia obeť čierneho kašla v Česku: Nakazilo sa už 210 detí do 1 roka

Praha 20. mája (TASR) - Čiernemu kašľu v Česku podľahla ďalšia žena, ide o šieste úmrtie počas tohtoročnej epidémie. Za posledný týždeň sa infekciou nakazilo takmer 1400 ľudí. V pondelok to uviedla hovorkyňa českého Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) Štěpánka Čechová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Šiestou obeťou je 71-ročná žena z Moravskosliezskeho kraja. "Prvé príznaky sa u seniorky objavili 26. apríla, deň nato bola hospitalizovaná, rozvinula sa u nej pneumónia a srdcové zlyhanie, skonala 4. mája," spresnil SZÚ a dodal, že žena trpela aj závažným chronickým ochorením.



Od začiatku roka sa v Česku čiernym kašľom nakazilo 14.832 ľudí, posledný týždeň pribudlo 1383 prípadov. Podľa SZÚ sa situácia ustálila. "Hlásené počty oscilujú nad hranicou 1000 prípadov za týždeň a tento vývoj zrejme môžeme očakávať aj v nasledujúcich týždňoch," uviedla Čechová. Ústav zdôraznil, že infikovaných detí do jedného roka je už 210.



Tohtoročná epidémia čierneho kašľa je v ČR najsilnejšia za viac ako 60 rokov. Epidemiológovia odporúčajú najmä seniorom, ľuďom s oslabenou imunitou a tehotným ženám, aby sa dali zaočkovať. Ľudí, ktorí majú príznaky respiračného ochorenia, vyzvali, aby pri kontakte so seniormi nosili respirátory alebo rúška.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)