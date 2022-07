Čínska ambasáda v ČR odsúdila návštevu taiwanského predsedu parlamentu

Praha 20. júla (TASR) - Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky odsúdilo návštevu predsedu taiwanského parlamentu Jou Si-kchuna v Českej republike. Ambasáda nalieha, aby Praha brala vážne tento dôrazný postoj a dodržiavala princíp jednej Číny. Uviedli to na svojom webe.



Pozvaním taiwanského predstaviteľa českí politici "závažne porušujú štátnu suverenitu a územnú celistvosť Číny, závažne podkopávajú politický základ čínsko-českých vzťahov a závažne pošliapavajú základné normy medzinárodných vzťahov," tvrdí veľvyslanectvo.



Čína má pevnú vôľu brániť svoju národnú suverenitu a územnú celistvosť. "Historická úloha úplného zjednotenia Číny bude s istotou naplnená," dodala ambasáda.



Predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová reagovala slovami, že priateľstvo s Taiwanom je postavené na hodnotách slobody, demokracie a ľudských práv. "To je niečo, čomu autoritári nebudú nikdy rozumieť. O to viac to musíme spoločne brániť," napísala na Twitteri.



Predseda taiwanského parlamentu sa v stredu v českom Senáte poďakoval za podporu a sympatie. "Taiwan považuje Česko za starého dobrého priateľa," povedal v prejave Si-kchun.



Pripomenul cestu predsedu Senátu Miloša Vystrčila na Taiwan v roku 2020. "Napriek všetkým vyhrážkam čínskych komunistov vykonal poslednú vôľu svojho predchodcu a stal sa prvým ústavným činiteľom, ktorý vo svojom funkčnom období navštívil Taiwanský legislatívny dvor," povedal Si-kchun.



Jou Si-kchun navštívil Českú republiku na pozvanie predsedu Senátu ČR Miloša Vystrčila. Okrem neho sa stretol aj s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou, ktorú pozval na návštevu Taiwanu. Uskutočniť by sa mala na budúci rok.