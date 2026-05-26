Cirkev v Česku vráti lebku svätej Zdislavy do hrobu
Autor TASR
Praha 26. mája (TASR) - Cirkev vystaví lebku svätej Zdislavy počas sobotňajšej púte v Jablonnom v Podještědí a následne ju vráti do hrobu, uviedol pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. TASR o tom informuje na základe správy portálu Novinky.cz.
Lebku v polovici mája ukradol zlodej z baziliky sv. Vavrinca a sv. Zdislavy a z miesta činu utiekol. Do baziliky pribehol krátko pred bohoslužbou, keď bol vypnutý alarm a na mieste sa nachádzal len jeden kňaz. Zlodej podľa vlastných slov nesúhlasil s vystavovaním relikvie, preto ju zalial do betónu a chcel pochovať v rieke.
Reštaurátorom sa podarilo zachrániť relikviu a polícia už skôr oznámila, že sa vráti do chrámu v Jablonnom v Podještědí v sobotu 30. mája, kedy má táto svätica sviatok a zároveň sa koná púť.
Orgány činné v trestnom konaní navrhovali stíhať páchateľa väzobne pre obavy z ovplyvňovania svedkov, z úteku či rizika, že bude pokračovať v trestnej činnosti. Sudkyňa ani jeden z týchto dôvodov neuznala a nariadila jeho prepustenie. Muž bude trestne stíhaný na slobode.
Svätá Zdislava je uctievaná ako patrónka rodín, kongregácií sestier, ale aj litoměřickej diecézy a českého národa. Katolícka cirkev ju blahorečila v roku 1907 a za svätú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 1995.
