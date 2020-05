Covidové prsty môžu byť prvým a aj jediným príznakom ochorenia

Praha 5. mája (TASR) – Okrem obvyklých príznakov nákazy novým koronavírusom, akými sú teploty, suchý kašeľ a dýchavičnosť, môžu byť ďalším prejavom ochorenia aj takzvané covidové prsty. Podľa lekárov z nemocnice v pražskej štvrti Vinohrady je to vyrážka, ktorá sa objavuje predovšetkým u detí a mladistvých pacientov ako prvý príznak ochorenia.



U niektorých infikovaných sú covidové prsty zároveň aj jediným príznakom. Informácie priniesol v pondelok spravodajský portál iDNES.cz.



Covidové prsty sú podľa lekárov Dermatovenerologickej kliniky Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady a 3. lekárskej fakulty Karlovej univerzity prvým príznakom ochorenia COVID-19, vyvolaného koronavírusom.



"Chceme na to upozorniť rodičov a zdravotnícku verejnosť obzvlášť v dnešnom dobe, keď sa uvoľňujú protiepidemické opatrenia a menšie deti sa vracajú do škôl," uviedla hovorkyňa vinohradskej nemocnice Tereza Romanová.



Ako takzvané covidové prsty označujú lekári červené hrbole na prstoch najmä dolných končatín, ktoré sú bolestivé na dotyk a môžu svrbieť. U niektorých pacientov sa objavili ako jediný príznak ochorenia COVID-19, zdôraznil riaditeľ fakultnej nemocnice na Vinohradoch a prednosta Dermatovenerologickej kliniky Petr Arenberger.



Covidové prsty sú pre dermatológov niečo nové, dodal Arenberger. Pacienti s takými príznakmi by podľa neho mali byť vyšetrení na nákazu koronavírusom.



Vyrážka pravdepodobne vzniká ako zápalová reakcia kože na antigén vírusu spojený s ischémiou končatín, teda ochorením tepien v končatinách, alebo s krvnými zrazeninami, uviedla lekárka z Dermatovenerologickej kliniky Monika Arenbergerová.



Kožné príznaky covidovej infekcie sa podľa odborníkov vyskytujú asi u 20 percent pacientov. Objavujú sa obyčajne tretí až piaty deň ochorenia a potom odznejú.



Medzi ďalšími kožnými príznakmi koronavírusu sú napríklad žihľavka, mramorovaná koža a drobné krvné výrony na dolných končatinách. Objavuje sa aj náhla strata čuchu alebo chuti u nakazených, zosumarizoval portál iDNES.cz.