Cudzinec obvinený z podpálenia autobusov v Prahe chystal ďalší útok

Praha 15. januára (TASR) - Cudzinec obvinený za podpaľačský útok v depe pražského dopravného podniku vlani v júni, pripravoval ďalší teroristický útok. V rozhovore pre server Aktuálně.cz to v stredu povedala pražská vrchná štátna zástupkyňa Lenka Bradáčová, ktorá o niekoľko mesiacov bude riadiť Najvyššie štátne zastupiteľstvo. Potvrdila, že jednou z verzií je ruská hybridná operácia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Doteraz bolo známe, že cudzinec je obvinený len z jedného trestného činu. "Je potrebné zdôrazniť, že tu ide o dva trestné činy. Jedným je zločin teroristického útoku, ktorý smeroval na garáže dopravného podniku na Klíčove a druhý je príprava teroristického útoku. Polícii sa totiž podarilo pri vyšetrovaní zistiť, že rovnaká osoba pripravovala ďalší útok," uviedla Bradáčová bez ďalších podrobností. Podľa servera Aktuálně.cz muž chystal útok na veľký pražský hobbymarket.



Pražská vrchná štátna zástupkyňa potvrdila, že jednou z vyšetrovacích verzií je hybridná operácia naplánovaná cez sociálne siete, za ktorou stojí Rusko. Vyšetrovatelia podľa nej na prípade spolupracujú v rámci celej Európy, pretože sa ukázalo, že to nebol jediný aktér, ktorý sa o podobný útok pokúsil.



Muž do Česka podľa jej slov pricestoval cez Poľsko zo Španielska. Podľa webu Aktuálne.cz je pôvodom z Južnej Ameriky. "Komunikoval cez sociálnu sieť Telegram, za uskutočnenie útoku mal získať odmenu. Je to určitý modus operandi (v kriminalistike spôsob spáchania trestného činu a jeho špecifické znaky), keď sa prostredníctvom sociálnych sietí oslovujú rôzni adepti s ponukou štúdia, zamestnania či zárobku popri dovolenke. A v rámci takýchto ponúk sa smeruje aj na konkrétne ciele v danej krajine," povedala Bradáčová. Motívom organizátorov je poškodiť zriadenie v štáte a motívom najatých osôb je odmena, dodala.



Vyšetrovanie prípadu by sa podľa nej mohlo skončiť v polovici tohto roka. Pripomenula, že podozrivý je vo väzbe a preto musí byť ukončené čo najskôr.



Cudzinec (26) je obvinený, že v depe pražského dopravného podniku polial tri autobusy benzínom, zapálil ich a utiekol. Požiar uhasili pracovníci podniku. Mužovi za teroristický útok hrozí 12 až 20 rokov za mrežami alebo aj výnimočný trest vo výške 20 až 30 rokov, prípadne doživotie.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)