Česká vláda večer oznámi plné znenie pandemických opatrení

Praha 12. októbra (TASR) - V Českej republike bude od stredy pravdepodobne povinné nosiť na verejnosti rúško a je možné, že prvý stupeň základných škôl prejde na režim diaľkovej výučby. Vyplýva to z tlačového brífingu po zasadnutí Rady hospodárskej a sociálnej dohody ČR.



"Určite budú nutné rúška vo verejných priestoroch - zastávkach verejnej dopravy a ďalších podobných priestoroch," uviedol prezident Zväzu priemyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák po zasadnutí tripartity, kde o opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 diskutoval s vládnymi predstaviteľmi.



Žiaci prvého stupňa základných škôl sa budú od stredy pravdepodobne učiť na diaľku. "Bolo potvrdené, že prvý stupeň je jeden zo zdrojov šírenia, pretože prichádza ku kontaktu s rodičmi a inými, ktorí sú nositeľmi," uviedol podľa televízie ČT24 na brífingu predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Josef Středula a dodal, že materské školy ostanú určite naďalej otvorené.



Presný zoznam opatrení, ktoré vstúpia do platnosti v stredu, však stále nie je známy. Ráno o nich rokovala Bezpečnostná rada a následne o nich predstavitelia vlády debatovali s tripartitou. Český kabinet by mal opatrenia schváliť ešte v priebehu pondelka a verejnosti ich oznámiť na tlačovej konferencii o 17.30 h.



V Českej republike pribudlo v nedeľu 3104 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 spôsobovaného novým druhom koronavírusu. Od začiatku pandémie v Česku potvrdili už 117.110 prípadov nákazy, aktívnych prípadov je momentálne 59.920. V súvislosti s ochorením COVID-19 pribudlo za nedeľu aj 22 nových úmrtí, celkovo ich tam zaznamenali už 987.