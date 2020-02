Dievča nalialo starým rodičom kávu s jedom na krysy, pôjde sedieť

Pardubice 18. februára (TASR) - Krajský súd vo východočeských Pardubiciach poslal v utorok do väzenia na dva a pol roka 16-ročné dievča, ktoré podľa obžaloby dalo svojej starej mame a starému otcovi do kávy jed na krysy. Dvojica prežila vďaka ambulantnému zásahu lekárov. Druhé dievča, ktoré kamarátke s týmto činom radilo, dostalo od súdu podmienečný trest. Informoval o tom portál Novinky.cz.



Prípad sa stal vlani v máji v obci neďaleko mesta Heřmanův Městec v okrese Pardubice. Polícia informovala, že obaja starí rodičia vypili jed na krysy, ošetril ich lekár a postupne sa im zdravotný stav zlepšoval. Prípad najprv vyšetrovali ako nešťastnú náhodu, ale nakoniec padla obžaloba z pokusu o vraždu.



Súdny proces bol vzhľadom na vek obžalovaných neverejný, okrem vyhlásenia verdiktu.



Dievčina si so starými rodičmi, ktorí ju mali v pestúnskej starostlivosti, nerozumela. Keď ju navyše nechceli pustiť na Matejskú púť, kamarátke cez internet napísala, že sa potrebuje starých rodičov zbaviť. "Chcem to urobiť hneď, potom budeme mať super život," napísala. Uvarila kávu a podala ju starým rodičom pri spoločnom stole. Podľa portálu iDNES.cz mala v pláne podať kávu aj svojej 13-ročnej sestre.



Podľa sudkyne Anny Sobotkovej rozhodne nešlo o "vylomeninu".



Súd poslal hlavnú obžalovanú do väzenia na oddelenie pre mladistvých a nariadil jej psychiatrickú liečbu. Kamarátka dostala podmienečný trest a má ísť do zariadenia pre mladistvých.



Rozsudok krajského súdu ešte nie je právoplatný - kamarátka sa odvolala a ostatní si ponechali lehotu na rozmyslenie, dodal portál Novinky.cz.