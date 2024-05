Školská dráma: Do gymnázia násilne vstúpila neznáma osoba

Praha 3. mája (TASR) - Do budovy gymnázia v meste Litvínov v českom Úsťanskom kraji násilne vstúpila neznáma osoba. Polícia evakuovala desiatky študentov, podozrivého zadržala. Napísala to v piatok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR.



"Prijali sme oznámenie o násilnom vstupe osoby do budovy gymnázia v Litvínove. Na mieste aktuálne zasahuje niekoľko policajných jednotiek vrátane policajného psovoda a špeciálnej poriadkovej jednotky," uviedla polícia. Študentov evakuovali do pristavených autobusov.



Neskôr na sociálnej sieti uviedla, že v spolupráci s mestskými policajtmi podozrivú osobu našli a obmedzili ju na osobnej slobode, naďalej však prehliadajú budovu.



V prvom príspevku polícia napísala, že nemá informácie o tom, že by osoba bola ozbrojená, a neeviduje ani žiadne zranenia. Či podozrivý skutočne nebol ozbrojený, polícia po jeho zadržaní zatiaľ nespresnila.









(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)