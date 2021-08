Česko do Kábulu ďalšie lety neplánuje

Praha 19. augusta (TASR) - Česko po uskutočnenej tretej fáze evakuácie afganských spolupracovníkov s rodinami už ďalšie lety z Kábulu do ČR neplánuje. Informoval o tom český minister vnútra Jan Hamáček, uviedol vo štvrtok spravodajský portál iDNES.cz.



"Ak by sa ukázalo, že niekto na mieste zostal, využijeme pomoc spojencov," povedal Hamáček pre Český rozhlas. Podľa spolku Vlčí máky však odvoz z Kábulu potrebuje ešte takmer 20 ľudí.



Armáda ČR v predchádzajúcich dňoch vypravila tri letecké špeciály, ktoré do Česka priviezli takmer 200 ľudí, vrátane českého veľvyslanca. Podľa najnovších informácií sa dve afganské rodiny s väzbami na ČR, ktoré čakali na letisku v Kábule, dostali do amerického evakuačného lietadla.



Podľa portálu iDNES.cz v Afganistane stále zostávajú ľudia žiadajúci o pomoc českú vládu, vrátane detí. Ich príbuzní žijúci v ČR majú obavu o ich životy.



"Z piatich rodín tlmočníkov, ktoré včera zostali bez pomoci, sa do tretieho evakuačného letu dostala len jedna. Podľa našej doterajšej skúsenosti je zoznam osôb priebežne dopĺňaný," uviedla organizácia Vlčí máky, ktorá sa mediálne angažuje za poskytnutie pomoci všetkým afganským pracovníkom.



"Vzhľadom na to, že sa stále dozvedáme o ďalších a ďalších osobách, ktoré doteraz neboli evakuované, vyzývame na uskutočnenie štvrtého letu," uzavrela organizácia.



O afganskom tlmočníkovi, ktorý podľa vlastných slov pracoval pre českú armádu a tá ho v stredu nechala aj s jeho rodinou stáť na letiskovej ploche v Kábule, pretože sa nezmestili do evakuačného lietadla, informovala na svojom webe i americká spravodajská televízia CNN. Tridsaťtriročný Rafiulláh, jeho manželka a štvorročný syn čakali pred medzinárodným letiskom v afganskej metropole tri dni, píše CNN.



Rafiulláh dodal, že jemu a jeho rodine ponúkli americkí a tureckí vojaci na letisku prístrešie, jedlo a vodu. S rodinou teraz čakajú, či do Kábulu priletí ďalšie české lietadlo, do ktorého by mohli nastúpiť.