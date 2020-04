Do konca apríla odhadujú štatistiky 14 tisíc potvrdených prípadov v ČR

Praha 1. apríla (TASR) - Česko si v prípade koronavírusovej pandémie vedie dobre, no do konca apríla odborníci napriek tomu očakávajú až 14.000 potvrdených prípadov. Povedal to v stredu český minister zdravotníctva Adam Vojtěch, píše spravodajský portál Novinky.cz.



"Česká republika zvláda epidémiu oveľa lepšie ako ostatné štáty v Európe. Nie sme svedkami pesimistického scenára a rozhodne nemierime k tomu talianskemu. Počet nových pacientov rastie relatívne pomaly, a to aj v porovnaní s počtom testov," povedal Vojtěch.



Podľa modelu Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) môžu obyvatelia ČR očakávať do konca apríla 14.000 potvrdených prípadov, pričom v polovici apríla to bude 8000 prípadov. Riaditeľ ÚZIS Ladislav Dušek zdôrazňuje, že dôležitý je aj počet vykonaných testov a tzv. reprodukčné číslo, ktoré určuje, koľko ľudí infikuje jeden nakazený jedinec v nedotknutej populácii. Toto číslo sa podľa Duška od minulého týždňa znížilo.



Pomer pozitívne testovaných na nový koronavírus k počtu všetkých testovaných je v ČR na úrovni 6,1 percenta. Pre porovnanie, v Rakúsku je to 16,4 percenta a v Taliansku dokonca 21,5 percenta. Počty v Španielsku sú podľa Duška také vysoké, že ich ani neuvádzajú, pretože im sami neveria.



Počet potvrdených prípadov nákazy novým typom koronavírusu v Česku sa v stredu dopoludnia zvýšil na 3330. Zdravotným komlikáciám podľahlo 32 ľudí, 45 pacientov sa vyliečilo. V ČR bolo dotera vykonaných 55.017 testov.