Česká vláda: Do konca školského roka sa vyučovanie naplno nevráti

Praha 14. apríla (TASR) - Pred koncom tohto školského roka nebude v Česku povinná školská dochádzka obnovená v plnom rozsahu. Do školy by sa však mohli už na budúci týždeň vrátiť študenti vysokých škôl a 11. mája potom študenti posledných ročníkov. V utorok o tom rozhodla vláda premiéra Andreja Babiša. Informácie priniesol český portál Novinky.cz.



Už na budúci týždeň by sa mohli študenti vrátiť do budov vysokých škôl, ale iba obmedzene tí z posledných ročníkov a v počte najviac päť pohromade. Mohli sa tak konať napríklad štátnice či rigorózne skúšky.



Ak to vývoj šírenia ochorenia COVID-19 dovolí, pre maturantov sa brány škôl otvoria 11. mája a skupinám mladších školákov 25. mája. Vyučovanie na prvom stupni základných škôl bude obmedzené odporúčaním, aby sa v jednej skupine učilo iba 15 detí bez možnosti priebežne zloženie skupiny meniť. Družiny fungovať nebudú.



"Od 11. mája budú smieť vstúpiť do škôl študenti záverečných ročníkov, a to výlučne na účel prípravy na maturitu. Bude to však podľa podmienok školy a za dodržania prísnych hygienických opatrení," oznámil na tlačovej konferencii český minister školstva Robert Plaga (hnutie ANO).



Maturity a záverečné skúšky by sa mali konať po 1. júni. Presný termín však bude stanovený podľa toho, ako sa bude situácia vyvíjať v ďalších týždňoch, spresnil Plaga.



V plnom rozsahu sa školské vyučovanie do konca roka nevráti. "Vyučovanie na 2. stupni stredných škôl bude až do 30. júna pokračovať formou na diaľku," dodal Plaga.



Obnovenie povinnej školskej dochádzky neodporučili cez víkend ani hlavná hygienička ČR Jarmila Rážová, ani epidemiológ a námestník ministra zdravotníctva Roman Prymula.



Študenti, ktorí sa do škôl vrátia, nebudú musieť nosiť rúška. Predpokladá sa totiž, že deti budú ďalej od seba.



Individuálna výučba na Základných umeleckých školách a jazykových školách sa môže začať 11. mája rovnako ako prezenčná výučba v detských domovoch a diagnostických ústavoch. Aktivity v skupinách do piatich detí budú môcť tieto umelecké a jazykové školy, ako aj domovy detí a mládeže začať 25. mája.



Ministerstvo zdravotníctva nechalo na zriaďovateľoch rozhodnutie, či nechajú otvorené materské školy. Väčšina ich prevádzku obmedzila. Plaga zopakoval, že závisí od zriaďovateľov, či dokážu zaistiť v materských školách podmienky stanovené ministerstvom zdravotníctva.