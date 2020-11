Do nedele večera pribudlo v Česku 2145 prípadov nákazy koronavírusom

Praha 8. novembra (TASR) - V Česku pribudlo v nedeľu do 18.00 h 2145 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je najnižší denný nárast za uplynulý týždeň. Vyplýva to z najnovších údajov českého ministerstva zdravotníctva, o ktorých informovala spravodajská televízia ČT24.



Znížený prírastok však môže súvisieť so skutočnosťou, že zdravotníci cez víkend neotestujú toľko ľudí ako cez pracovné dni, pripomína ČT24.



Za rovnaké časové obdobie pribudlo v ČR tiež 112 úmrtí, čím sa celkový počet obetí pandémie koronavírusu zvýšil na 4793.



Česko v súčasnosti podľa údajov ministerstva zdravotníctva ČR eviduje 170.712 aktívnych prípadov nákazy koronavírusom. Hospitalizovaných je 7779 pacientov.



V ČR platí do 20. novembra núdzový stav, ktorého predĺženie Poslanecká snemovňa českého parlamentu schválila v piatok 30. októbra.



Rezort diplomacie by však budúci týždeň mal upraviť pravidlo vycestovanie do zahraničia - dlhšie návštevy v zahraničí povolí tým rodinám, ktoré majú členov s rozdielnymi občianstvami. Vyhlásil to v nedeľu minister zahraničných vecí Tomáš Petříček v relácii Otázky Václava Moravce.