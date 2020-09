V Česku pribudlo 1657 osôb nakazených koronavírusom

Praha 25. septembra (TASR) - V Česku pribudlo v piatok do 18.00 h 1657 potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, čo je v rámci denného prírastku evidovaného do 18.00 h najviac od minulého štvrtka. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz s odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva.



Vo štvrtok do 18.00 h pribudlo v ČR 1286 prípadov, v stredu 1091, utorok 873 a v pondelok 783.



Najvážnejšia situácia je stále v hlavnom meste Praha, kde registrujú 224 nakazených na 100.000 obyvateľov. Medzi ďalšie regióny s vysokým počtom nakazených patria okresy Praha-východ, Praha-západ Uherské Hradište či Plzeň.



Od začiatku pandémie sa nákaza koronavírusom v ČR potvrdila už v 60.027 prípadoch, na súvisiace komplikácie zomrelo 578 ľudí. Aktívnych je stále 32.067 prípadov.



Podľa prieskumu agentúry STEM/MARK nemajú Česi o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 momentálne príliš veľký záujem, keďže až 58 percent ľudí vakcínu odmieta. Výnimku tvoria len obyvatelia Prahy, kde je situácia najhoršia, píše spravodajský portál iDNES.cz. Nedôveru u nich vzbudzuje najmä otázka účinnosti a bezpečnosti budúcej vakcíny. Tú by si z vlastného vrecka boli ochotní zaplatiť len traja z desiatich Čechov za predpokladu, že by nestála viac ako 500 Kč.