V Česku pribudlo 2004 prípadov nákazy a 59 úmrtí

Praha 16. novembra (TASR) - V Česku pribudlo počas pondelka do 18.00 h 2004 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 350 menej než minulý pondelok v rovnakom čase. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených na webstránke českého ministerstva zdravotníctva.



Za rovnaké časové obdobie pribudlo v ČR tiež 59 úmrtí, čím sa celkový počet obetí pandémie koronavírusu zvýšil na 6370. Od 19. októbra neklesá denný prírastok úmrtí pod 100.



Česko v súčasnosti podľa údajov ministerstva zdravotníctva ČR eviduje 127.732 aktívnych prípadov nákazy koronavírusom. Doteraz sa vyliečilo 328.019 ľudí, hospitalizovaných je 6592 pacientov.



Česká vláda tiež v pondelok schválila, že požiada Poslaneckú snemovňu o predĺženie núdzového stavu o 30 dní. Ministri zároveň schválili obmedzenie počtu ľudí v obchodoch na jedného zákazníka na 15 metrov štvorcových predajnej plochy, ktoré začne platiť od stredy 18. novembra. Spolu s týmto nariadením sa však predĺžia otváracie hodiny obchodov do 21.00 h, čím príde k zjednoteniu s časovým obmedzeným zákazu nočného vychádzania, približuje portál Novinky.cz.



Česko od 17. novembra tiež predlžuje možnosť vycestovať v nutných prípadov do tzv. červených krajín až na 24 hodín bez testu. Toto nariadenie platí pre zdravotné, rodinné, obchodné alebo pracovné dôvody, informoval rezort českej diplomacie na Twitteri. Polícia bude vykonávať na hraniciach náhodné kontroly.