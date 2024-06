Do českého Senátu sa dostal neznámy opitý muž, pustila ho tam ochranka

Praha 3. júna (TASR) - Do sídla českého Senátu sa deň po útoku na slovenského premiéra Roberta Fica dostal neznámy opitý muž, ktorého tam pustila ochranná služba. Myslela si, že je to zrejme kuchár. Podľa polície ide o individuálne zlyhanie príslušníka ochranky. Detaily o incidente priniesol v pondelok server Seznam Zprávy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Prípad sa stal vo štvrtok 16. mája ráno, keď bol Senát ešte prázdny. Neznámy muž sa do sídla hornej komory parlamentu dostal cez turnikety, hoci nemal čipovú kartu. Na recepcii tiež návštevníci bežne prechádzajú kontrolou bezpečnostným rámom. Podľa serveru si však ochranka myslela, že muž je zamestnancom Senátu a nechala ho prejsť.



Neskôr ho zachytili bezpečnostné kamery, ako sa snaží dostať z budovy oknom von. "Po niekoľkých minútach bola táto osoba, ktorá javila známky požitia alkoholu, zadržaná. Dotyčný nedokázal vysvetliť dôvod svojho konania, keď následne vykonaná dychová skúška potvrdila prítomnosť 2,5 promile alkoholu v dychu," uviedol hovorca ochrannej služby Tomáš Procházka.



Hoci muž nebol ozbrojený, polícia Senát prehľadala a pyrotechnici preverili, že do budovy nepriniesol výbušninu. Keďže sa incident stal deň po atentáte na slovenského premiéra, nechceli prípad podceniť, podotkol server.



Vedenie ochranky tvrdí, že išlo o hrubé porušenie povinností jedného z policajtov. "Podľa polície ide pravdepodobne o individuálne pochybenie policajta ochrannej služby, ktorý zmieneného muža poriadne neskontroloval a pustil do budovy," potvrdila vedúca tlačového oddelenia Senátu Lada Faldynová. Policajt už bol prevelený na iné miesto a čaká ho trest v disciplinárnom konaní, dodal Procházka.



Na rozdiel od nedávno medializovaného incidentu s nálezom kokaínu na pánskych toaletách v Poslaneckej snemovni, o tomto prípade polícia vedenie Senátu informovala.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)