Do sobotňajšieho večera pribudlo v Česku 1706 nových prípadov nákazy

Praha 5. decembra (TASR) - V Česku pribudlo počas soboty do 18.03 h 1706 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených na webstránke českého ministerstva zdravotníctva.



Počet obetí pandémie koronavírusu sa podľa zatiaľ neúplných údajov najnovšie zvýšil o 24 na 8782. Údaje o dennom náraste úmrtí však bývajú doplňované spätne aj za niekoľko dní, preto sa bilancia obetí môže častejšie meniť.



Česko v súčasnosti podľa údajov ministerstva zdravotníctva ČR eviduje 61.163 aktívnych prípadov nákazy koronavírusom. Doteraz sa vyliečilo 474.167 ľudí, hospitalizovaných je 4436 pacientov, stav 576 z nich je vážny, približuje portál Novinky.cz.



Česko od 3. decembra prešlo v rámci svojho Protiepidemického systému (PES) zo štvrtého (červeného) na tretí (oranžový) z celkovo piatich stupňov. S obmedzeniami počtu zákazníkov a návštevníkov sa tak mohli otvoriť obchody, služby i reštaurácie, no tiež múzeá či pamiatky.



Zrušil sa aj zákaz nočného vychádzania i zákaz nedeľného predaja. Pre divadlá a kiná zostáva platiť zákaz divákov, ten má byť zrušený až s prechodom na druhý stupeň PES.



Maximálny možný počet osôb na hromadných akciách sa zvýšil na desať vnútri a 50 vonku. Neplatí už ani zákaz konzumácie alkoholu na verejne prístupných miestach. Naopak, povinnosť nosiť rúška vo všetkých vnútorných priestoroch a vo vybraných verejných miestach zostáva.