V Česku do soboty večera pribudlo 1247 prípadov nákazy koronavírusom

Praha 26. septembra (TASR) - V Českej republike pribudlo v sobotu do 18.00 h 1247 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Je to o dve stovky viac ako minulú sobotu za rovnakú dobu. Stúpol aj počet úmrtí - o 3 na celkovo 588, informovala spravodajská televízia ČT24.



Nárast počtu nakazených v Prahe sa naďalej spomaľuje. V sobotu do 18.00 h pribudlo za posledných 24 hodín 327 prípadov. V piatok nárast predstavoval 485 prípadov a vo štvrtok rekordných 601.



V Českej republike zaznamenali celkovo 62.559 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, uzdravilo sa 30.891 ľudí.



Ako informoval v sobotu spravodajský portál Novinky.cz, pozitívny test na koronavírus má tiež europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) alebo primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS).