ČR do utorka večera zaznamenala 3151 prípadov koronavírusu SARS-CoV-2

Praha 24. novembra (TASR) - Česko za utorok do 18.02 h zaznamenalo 3151 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, informovalo na svojej oficiálnej webovej stránke ministerstvo zdravotníctva ČR.



V pondelok za rovnaké časové obdobie pribudlo 1841 prípadov nákazy.



V ČR od začiatku pandémie zaznamenali 499.831 infikovaných, z toho aktívnych je v súčasnosti 85.622 a 406.726 osôb sa vyliečilo.



Od začiatku pandémie zomrelo v ČR celkovo 7483 ľudí.



Český premiér Andrej Babiš by podľa svojich vyjadrení chcel, aby sa ľudia mohli nechať bezplatne otestovať antigénovými testami na ochorenie COVID-19.



"Bol by som veľmi rád, aby sme umožnili všetkým občanom nechať sa aspoň týždeň či desať dní pred Vianocami dobrovoľne a zadarmo testovať antigénovými testami," povedal Babiš v utorok na veliteľskom zhromaždení armády, od ktorej očakáva súčinnosť.