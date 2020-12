Do zdecimovanej Bečvy opäť unikla neznáma látka, hynú ryby

Praha 2. decembra (TASR) - Na hladine rieky Bečva v českom meste Valašské Meziříčí sa opäť objavila pena. Hlásený je aj úhyn rýb. Na miesto mieria pracovníci Českej inšpekcie životného prostredia (ČIŽP), informoval v stredu spravodajský portál Novinky.cz.



Na hladine rieky sa vytvorila pena neznámeho pôvodu. Do rieky unikli v poslednom období neznáme látky opakovane. Polícia zatiaľ celú vec vyšetruje bez konkrétneho výsledku.



Objavili sa špekulácie, že za otravou môže byť chemický závod DEZA. Spoločnosť patriaca do holdingu Agrofert akékoľvek pochybenia odmieta, dodali Novinky.cz.



Odmenu 100.000 českých korún za informácie vedúce k vyriešeniu prípadu katastrofálnej otravy rieky Bečva vypísal ešte koncom novembra český poslanec Petr Gazdík (STAN) spolu s námestníčkou hajtmana Zlínskeho kraja Hanou Ančincovou (Piráti). Ani po dvoch mesiacoch od havárie nebol totiž vinník nájdený.



Niektorí rybári medzi sebou šírili informáciu o manuálnej chybe jedného z pracovníkov chemickej továrne DEZA, ktorý mal omylom otočiť iným ventilom a zviesť tak odpad do kanalizácie. Firma od začiatku odmieta, že by mohla byť vinníkom otravy rýb.