V Česku sa predĺži interval medzi podaním prvej a druhej dávky vakcíny

Praha 30. marca (TASR) - Interval medzi podaním prvej a druhej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna sa v Česku predĺži na 42 dní. Informovalo o tom v utorok české ministerstvo zdravotníctva po tom, ako súhlas s takýmto predĺžením intervalu - z pôvodných 21 až 28 dní - vyslovila Rada vlády pre zdravotné riziká.



Predĺženie intervalu medzi dávkami umožní podať vakcínu viac ľuďom, uvádza portál Novinky.cz



"Druhú dávku očkovania od Pfizeru a Moderny dostanú novo registrovaní na očkovanie až po 42 dňoch. Z odborného pohľadu je to úplne v poriadku, nie je potrebné mať žiadne obavy. Nám všetkým ale táto zmena umožní ochrániť viac ľudí v kratšom čase," oznámilo na Twitteri ministerstvo zdravotníctva.



O predĺžení intervalu medzi dávkami sa špekulovalo už pred týždňom, pripomína server iDNES.cz. Česká vakcinologická spoločnosť navrhovala predĺžiť dobu medzi podaním prvej a druhej dávky z pôvodných 21 dní v prípade Pfizer/BioNTech a 28 dní v prípade Moderny na 42 dní.



Vakcíny od AstraZenecy by sa zmeny dotknúť nemali, keďže tam je tento interval až 13 týždňov, pripomínajú Novinky.cz.



V Česku pribudlo za pondelok 6865 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je o 1375 menej ako pred týždňom. Pribudlo tiež prinajmenšom 85 úmrtí súvisiacich s nákazou, čím sa celkový počet obetí pandémie v ČR zvýšil na 26.222. Bilancia úmrtí sa však zvyšuje aj spätne, a tak počas utorka môže pondelňajší údaj ešte porásť.



Znižujú sa však počty hospitalizovaných s covidom, uvádza iDNES.cz. V českých nemocniciach je aktuálne 7624 pacientov, z ktorých 1723 je v ťažkom stave. Oproti predchádzajúcemu pondelku klesol počet hospitalizácií o 1356.



Spomaliť úmrtnosť a obmedziť vážny priebeh ochorenia COVID-19 má očkovanie. Prinajmenšom prvú dávku vakcíny proti covidu už v ČR dostalo 1,146 milióna ľudí. Obe dávky podali do pondelka večera 464.836 osobám. Minimálne prvú dávku očkovacej látky by podľa ministra zdravotníctva Jana Blatného mali do konca apríla dostať dva milióny ľudí.



V Česku naďalej trvá núdzový stav, ktorý aktuálne platí do 11. apríla.