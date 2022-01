TRAGÉDICKÉ NEHODY U SUSEDOV: Dvaja vodiči neprežili dopravné zrážky

Praha/Olomouc 14. januára (TASR) - Dvaja muži prišli o život počas štvrtka a piatka pri dvoch rôznych dopravných nehodách v Prahe a v okrese Olomouc. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Štyridsaťtriročný muž zomrel v piatok ráno v Prahe pri zrážke dvoch osobných automobilov. Nehoda sa stala krátko pred 8.00 h v pražskej mestskej časti Libeň. Záchranári vodiča oživovali pol hodiny, zachrániť sa ho však nepodarilo.



Hovorkyňa Zdravotníckej záchrannej služby hlavného mesta Praha (ZZS HMP) Jana Poštová dodala, že ďalšieho muža vo veku 76 rokov previezli do nemocnice s poraneniami hrudníka.



"Jeden z vodičov z doteraz neznámych príčin prešiel do protismeru a zrazil sa s iným autom. Cesta musela byť uzavretá," povedal hovorca Krajského riaditeľstva polície hlavného mesta Praha Richard Hrdina.



Dvadsaťtriročný vodič osobného automobilu prišiel o život vo štvrtok večer v okrese Olomouc. S vozidlom Volkswagen Golf narazil do stromu na ceste medzi obcami Haukovice a Dlouhá Loučka.



Policajná hovorkyňa Miluša Zajícová spresnila, že k nehode došlo krátko po 19.30 h. "Vodič po nej zostal zakliesnený vo vozidle a spôsobeným zraneniam bohužiaľ na mieste podľahol," povedala. Vodič podľa prvotných informácií pri predbiehaní neprispôsobil rýchlosť stavu vozovky, dostal šmyk a narazil do stromu.