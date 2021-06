Epidemiológ Maďar popísal štyri scenáre ďalšieho vývoja epidémie v ČR

Na archívnej snímke muž s ochranným rúškom prechádza po Karlovom moste v Prahe. Foto: TASR/AP

Praha 11. júna (TASR) - Ďalší vývoj epidémie koronavírusu v Česku môže prebiehať podľa štyroch scenárov, myslí si epidemiológ Rastislav Maďar. Osobne očakáva zhoršenie situácie, ale nie natoľko zásadné, aby zaťažilo nemocnice. Tento vývoj by umožnil ponechať iba mäkké opatrenia, povedal v piatok v diskusii zástupcov odboru hotelierstva a gastronómie (HoReCa) a vládnych predstaviteľov. Informácie priniesol portál Novinky.cz.Podľa Maďara je málo pravdepodobný scenár, že nastane útlm epidémie. "" povedal epidemiológ pochádzajúci zo Slovenska.Ďalším scenárom je, že infekcia bude postihovať lokálne ohniská a kolektívy nezaočkovaných ľudí. Za predpokladu dobrej zaočkovanosti sa však koronavírus nebude šíriť plošne.Za pomerne pravdepodobný označil Maďar scenár, že na jeseň sa zhorší epidemiologická situácia a bude stúpať reprodukčné číslo – teda údaj, koľko ďalších ľudí priemerne nakazí jeden pozitívne testovaný. V súčasnosti je v Česku dlhodobo pod hodnotou jeden, čo znamená, že epidémia slabne.Maďar pripomenul, že epidémia je rizikovejšia v zimných obdobiach o desiatky percent.Tento scenár počíta s tým, že by sa zhoršenie situácie neprejavovalo v nemocniciach, čiže by neboli preplnené ľuďmi s ťažkým priebehom covidu. Potom by podľa Maďara bolo možné udržať epidémiu na uzde pomocou mäkkých opatrení.Najhorším scenárom by bolo, že by silnela epidémia a zároveň by sa to prejavilo v nemocniciach. Podľa Maďara je riziko v tom, že časť najstaršieho obyvateľstva stále nie je zaočkovaná. Ako ďalej povedal, je potrebné presvedčiť aj mladších ľudí, ktorí nevnímajú covid ako riziko, aby sa dali zaočkovať. Upozornil totiž, že napríklad v Británii klesá priemerný vek hospitalizovaných, v nemocniciach tam končia pre covid aj deti.Ako ďalšie riziko pre vývoj epidémie označil Maďar indický variant koronavírusu, označovaný aj ako variant delta. "" vyhlásil.Pred týmto variantom sú podľa neho chránení len ľudia zaočkovaní oboma dávkami vakcíny, citovali ho Novinky.cz.