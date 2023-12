Prieskum v ČR: EÚ je dobrý projekt,ale je zle vedený a potrebuje zmenu

Praha 7. decembra (TASR) - Európska únia je celkovo dobrý projekt, ktorý je však aktuálne zle vedený a potrebuje zmenu. Tento názor podľa prieskumu agentúry STEM/MARK, ktorého výsledky zverejnili vo štvrtok, najlepšie vystihuje pohľad občanov Česka na členstvo ich krajiny v EÚ. Vystúpenie z EÚ si podľa tohto prieskumu želá tretina respondentov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Prevažujúci názor, že EÚ je dobrý projekt, ale potrebuje zmenu, zastáva polovica opýtaných. Podľa 26 percent respondentov ide o zlý projekt a členstvo v Únii Česku viac škodí než prospieva. Zvyšných 24 percent ľudí si myslí, že EÚ je dobrý projekt a členstvo v nej prináša viac pozitív než negatív.



Takmer tri pätiny opýtaných tiež deklarujú, že sa o dianie v Únii a dôsledky členstva v nej zaujímajú - z toho 14 percent veľmi a 45 percent čiastočne. Najviac to zaujíma mužov, voličov pravice a vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Podľa prieskumu tiež platí, že s vyšším vekom sa u respondentov záujem o dianie v EÚ zvyšuje.



Tretina opýtaných si myslí, že ČR by teraz mala z EÚ vystúpiť. Častejšie to podporujú ľudia s nižším vzdelaním a tiež tí, ktorí si myslia, že ide o zlý projekt. Podľa analytika STEM/MARK Jana Burianca môže ísť o ľudí, ktorí z výhod členstva v EÚ nedokážu čerpať alebo ktorí niektoré jej kroky považujú za nelogické až absurdné. Zdôraznil však, že tí väčšinovo vystúpiť nechcú.



Kritickejší k Bruselu sú podľa prieskumu starší ľudia. "S určitým zveličením je pri tejto skupine (60 a viac rokov) možné povedať, že čím viac o EÚ vedia, tým sú aj kritickejší," dodal Burianec.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)