Europoslanec H. Blaško chce kandidovať na post prezidenta ČR

Praha 28. mája (TASR) - Český europoslanec Hynek Blaško v piatok oznámil, že hodlá kandidovať za prezidenta ČR. Svojich priaznivcov vyzval, aby jeho kandidatúru podporili podpisom petičných hárkov. Blaško tento rok v januári povedal, že kandidatúru oznámi, ak sa mu podarí zozbierať potrebných 50.000 podpisov.



"Mnoho z vás mi hodilo rukavicu a vyzvalo ma tak k akcii. Rukavicu prijímam ako výraz vašej vôle, aby som sa uchádzal o najčestnejšiu a najprestížnejšiu pozíciu v Českej republike, ktorou je funkcia prezidenta republiky," povedal Blaško vo videu zverejnenom na jeho facebookovom profile, píše portál iDNES.cz.



Blaško (66) sa dostal do Európskeho parlamentu v roku 2019 za hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) spolu s Ivanom Davidom, bývalým ministrom zdravotníctva z čias vlády Miloša Zemana.



Blaško bol v rokoch 2009-2012 veliteľom Spoločných síl Armády Českej republiky, do výslužby odišiel v hodnosti generálmajora. Pracoval aj ako poradca náčelníka generálneho štábu pre zahraničné veci a vojenský predstaviteľ ČR pri Vrchnom veliteľstve ozbrojených síl Severoatlantickej aliancie v Európe (SHAPE).



Následne sa angažoval v politike, zasadal v zastupiteľstve Vysočiny za Stranu práv občanov (SPOZ), za ktorú tiež v roku 2017 neúspešne kandidoval vo voľbách do Poslaneckej snemovne.



Tento rok 8. mája vystúpil na demonštrácii v Prahe, ktorej usporiadatelia vyzývali vládu ČR, aby prestala posielať zbrane na Ukrajinu a zasadila sa o mierové riešenie ruskej agresie.