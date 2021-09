Český exprezident Václav Klaus je opäť v nemocnici

Praha 23. septembra (TASR) – Bývalý český prezident Václav Klaus bol opäť hospitalizovaný v pražskej Ústrednej vojenskej nemocnici. Vo štvrtok o tom informoval spravodajský server iDNES.cz, ktorému to potvrdil Klausov hovorca Petr Macinka.



„Ukázalo sa, že ten problém, s ktorým bol (Klaus) minulý týždeň v nemocnici, je potrebné ešte doliečiť," povedal Macinka. Hospitalizácia by podľa neho nemala trvať príliš dlho. Zatiaľ však nie je jasné, kedy Klausa z nemocničného zariadenia prepustia.



Podľa českého denníka Právo bol Klaus počas predminulého víkendu dve noci v nemocnici. V utorok 14. septembra sa do Ústrednej vojenskej nemocnice vrátil, prepustený bol v piatok. Pri odchode povedal, že mal "šialene vysoký tlak a žalúdočné komplikácie".



Václav Klaus nemal v minulosti zdravotné problémy často, pripomína iDNES.cz. Vo februári tohto roka sa však nakazil koronavírusom.