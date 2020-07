Fanúšikovia v Prahe si pripomínajú 81. výročie narodenia Karla Gotta

Praha 14. júla (TASR) – Fanúšikovia českého speváka Karla Gotta dnes nosia k jeho hrobu v Prahe sviečky a spomienkové odkazy, aby si pripomenuli jeho nedožité 81. narodeniny. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Prví fanúšikovia prišli podľa k spevákovmu hrobu na pražských Malvazinkách už v pondelok. Ďalší prichádzali od utorňajšieho rána. Odkaz k spevákovmu hrobu priniesla i jeho najbližšia rodina.



V deň Gottových nedožitých narodenín boli takisto zverejnené prvé zábery z pripravovaného filmu o tomto umelcovi. Film má prísť do českých kín 15. októbra.



Karel Gott sa narodil 14. júla 1939 v Plzni. Zomrel 1. októbra 2019, trpel akútnou leukémiou.



Desaťtisíce ľudí sa so spevákom prišli rozlúčiť 11. októbra do pražského paláca Žofín, kde prebiehala rozlúčka pre verejnosť. Pohreb so štátnymi poctami sa konal 13. októbra na Pražskom hrade. Česká vláda na tento deň vyhlásila štátny smútok.