ČR: Fiala povedal, že Zeman jeho vládu vymenuje v priebehu týždňov

Praha 6. novembra (TASR) - Petr Fiala, líder koalície Spolu, ktorá zvíťazila v októbrových českých parlamentných voľbách, v sobotu povedal, že prezident Miloš Zeman jeho vládu vymenuje v priebehu týždňov. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



"Hovorili sme o politickej situácii a ďalších ústavných krokoch," povedal Fiala po sobotňajšom rozhovore so Zemanom. "Na budúcich stretnutiach by som rád predložil zoznam kandidátov na ministrov," dodal.



Fiala podľa svojich slov poverenie na zostavenie vlády nedostal; Zemanovi je však jasné, že vládu zostavuje on (Fiala). Prezident chce vládu vymenovať v priebehu týždňov.



Fiala takisto povedal, že Zeman po pondelkovom (8. novembra) ustanovujúcom zasadnutí Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky prijme demisiu vlády dosluhujúceho premiéra Andreja Babiša. Potom sa Zeman a Fiala opäť spoja.



Zeman je v súčasnosti hospitalizovaný v pražskej Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚNV). S Fialom sa spojil prostredníctvom videokonferencie, oznámil na Twitteri prezidentov hovorca Jiří Ovčáček. Ovčáček takisto potvrdil, že Zeman a predseda strany ODS Fiala sa dohodli na spolupráci a pravidelných stretnutiach.