Policajti počas Babišovho mítingu kľačali na školákovi s autizmom

2/2 "V reakci na aktuální dění se proto během zítřejšího dne sejdu s jihočeským krajským ředitelem, od kterého budu chtít vysvětlení. Nepřipustím, aby příslušníci @PolicieCZ nedodržovali zákony této země a nectili její demokratické principy." genmjr. Martin Vondrášek — Policie ČR (@PolicieCZ) August 4, 2022

Praha 5. augusta (TASR) - Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov (GIBS) prešetrí štvrtkový zákrok českej polície v Borovanoch, pri ktorom traja policajti v civile na politickom mítingu bývalého premiéra Andreja Babiša násilne zadržali školáka. Na Twitteri o tom informoval policajný prezident Martin Vondrášek.Podľa informácií, ktoré vo štvrtok zverejnil týždenník Respekt, traja policajti v civile zaľahli chlapca po tom, ako vzal jeden z Babišových reproduktorov a rozbehol sa s ním preč. Reproduktor vzápätí vrátil, muži ho pritlačili k zemi až potom. Nasadili mu putá a uniformovaná hliadka ho odviezla na policajnú stanicu.Chlapcova matka sa ho snažila brániť, pričom jedného z mužov kopla, druhého udrela do chrbta." vysvetlila Respektu žena. Mužov mala upozorniť, že chlapec je autista a môže dostať záchvat.komentoval udalosť Vondrášek.V priebehu piatka by sa mal stretnúť s riaditeľom juhočeskej polície, od ktorého chce vysvetlenie k prípadu.uviedol Vondrášek.V piatok sa k udalosti vyjadril aj český premiér Petr Fiala. Na Twitter napísal, že na základe zverejnených informácií o správaní príslušníkov českej polície požiadal ministra vnútra Víta Rakušana a riaditeľa GIBS Radima Dragouna o dôkladné prešetrenie zákroku.dodal Fiala.napísal v piatok na Twitteri český minister vnútra Vít Rakušan. Polícia musí podľa neho zaisťovať poriadok a bezpečnosť primeranými prostriedkami, s rozvahou a predovšetkým nestranne a predvídateľne.Udalosť sa odohrala na jednom z politických mítingov Andreja Babiša, na ktorých sa stretáva s voličmi. Od začiatku leta cestuje v karavane po celej Českej republike. Popiera, že by išlo o jeho kampaň pred prezidentských voľbami. Uviedol, že cesty podniká ako predseda hnutia ANO pred komunálnymi a senátnymi voľbami, ktoré budú v septembri.