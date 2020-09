Gottova autobiografia vyjde na budúci rok v marci

Praha 7. septembra (TASR) – Český spevák Karel Gott ešte za svojho života dopísal svoju autobiografiu, ktorú postupne skladal z mozaiky spomienok, editoval a dopisoval. Informoval o tom v pondelok internetový portál Play.cz.



V priebehu redakčného spracovania knihy a pri príprave sprievodného obrazového materiálu dokončovatelia publikácie na čele s manželkou Ivanou Gottovou získavali a stále získavajú množstvo unikátnych fotografií, dokumentov a archívnych materiálov, ktoré dosiaľ neboli publikované.



Existencia niektorých z nich pre nich bola novinkou. Gottová na Facebooku uviedla, že kniha vyjde na budúci rok v marci.



„Jediná autentická a autorizovaná autobiografia môjho manžela Karla Gotta bude jedinečná a unikátna. Som si plne vedomá zodpovednosti, ktorú som na seba prevzala. Sľúbila som manželovi, že knihu, ktorou sa zaoberal v posledných rokoch života, dotiahneme obrazovo a graficky do takej podoby, s ktorou by sa stotožnil a bol by spokojný do posledného detailu," napísala Gottová.



„Napriek tomu, že ide o autobiografiu výnimočného človeka, je mojou povinnosťou – ako som manželovi sľúbila – dodržať svoj záväzok, a to je, že kniha bude nielen po textovej, ale aj po grafickej a obrazovej stránke rovnako nevšedná a úprimná, ako bol Karlov život. Také široké poňatie a precízne spracovanie si však vyžadujú veľa času, ktorého sa nám, aj s ohľadom na ďalšie projekty venované môjmu manželovi, bohužiaľ nedostáva. Je mi úprimne ľúto, že vás musím sklamať, keď teraz oznámim, že sme s mojimi spolupracovníkmi po dlhej a zrelej úvahe dospeli k neľahkému rozhodnutiu, a to posunúť vydanie knihy na marec budúceho roka. Viem, že sa na ňu mnohí tešíte a netrpezlivo očakávate jej vydanie," uzavrela Gottová.