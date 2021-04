Hamáček chce podať v súvislosti s muničnými skladmi trestné oznámenie

Praha 18. apríla (TASR) - Český vicepremiér Jan Hamáček podá v nedeľu trestné oznámenia na neznámeho páchateľa za ohrozenie utajovanej skutočnosti. Uviedol to v reakcii na tvrdenia exministra zahraničných vecí Tomáša Petříčka, ktorý údajne už dlhšiu dobu vedel o zapojení ruských agentov do výbuchu muničných skladov vo Vrběticiach. Informáciu priniesol spravodajský server Denikn.cz.



"Nie je to prekvapenie. Tieto informácie som mal k dispozícii už predtým," povedal pre Deník N Petříčka v reakcii na mimoriadnu tlačovú konferenciu českého premiér Andreja Babiša a vicepremiéra Jana Hamáčka, na ktorej oznámili vyhostenie 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe. Dôvodom vyhostenia je podozrenie zo zapojenia dôstojníkov ruskej vojenskej rozviedky do výbuchu muničných skladov v obci Vrbětice v Zlínskom kraji z októbra a decembra 2014.



Či mal rovnaké informácie k dispozícii skôr aj Hamáček, nie je jasné. Na tlačovej konferencii totiž uviedol, že svoju avizovanú pracovnú cestu do Moskvy v sobotu zrušil, až keď sa dozvedel o podozrení zo zapojenia dôstojníkov ruskej vojenskej rozviedky do spomínaného výbuchu.



Na otázku, či o podozrení náhodou nevedel skôr, Hamáček reagoval podľa Deníka N vyhýbavo. "Neverím, že vám pán Petříček potvrdil čokoľvek, čo sa teoreticky mohlo preberať na neverejnom/režimovom stretnutí," napísal Hamáček Deníku N.



Predseda českých ľudovcov (KDU-ČSL) Marian Jurečka na Twitteri uviedol, že v Poslaneckej snemovni urobia maximum pre to, aby overili tvrdenia exministra Petříčka.



"Pokiaľ sa toto overí - a na pôde snemovne pre to urobíme maximum - tak dnes premiér aj vicepremiér na tlačovke klamali," napísal Jurečka. "Plánovaná cesta vicepremiéra Hamáčka potom bola jednoznačne úplne mimo a vôbec nechápem čo tam chcel robiť," dodal.



Prvý muničný sklad vo Vrběticiach explodoval 16. októbra 2014 a druhý 3. decembra toho istého roku. Pri prvom výbuchu zomreli dvaja ľudia. Oba sklady si prenajímala ostravská firma Imex Group. Náklady na sanáciu objektu dosiahli stovky miliónov korún. Česká polícia výbuchy vyšetruje ako trestný čin všeobecného ohrozenia.