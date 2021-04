Hamáček potvrdil, že v pondelok do Ruska nejde

Praha 17. apríla (TASR) - Český vicepremiér Jan Hamáček neodletí v pondelok do Moskvy, kde mal rokovať o dodávkach ruskej vakcíny Sputnik V do ČR. Potvrdil to v sobotu ráno na Twitteri.



"K mojej plánovanej ceste do Moskvy - včera (v piatok) sme sa s pánom premiérom dohodli, že je potrebná moja účasť na pondelkovom rokovaní vlády," uviedol Hamáček.



V Moskve mal Hamáček dohodnúť dodávky vakcíny Sputnik V. pre Česko, ktoré by začali prúdiť po tom, čo ju schváli Európska agentúra pre lieky (EMA). Súčasťou jeho delegácie mal byť aj bývalý predseda slovenského parlamentu Andrej Danko, ktorý českému Denníku N povedal, že Hamáčkovi dohodol schôdzku s ruským ministrom priemyslu a obchodu Denisom Manturovom.



Deník N neskôr zistil, že v Moskve chcel Hamáček, ktorý je aj dočasným ministrom zahraničných vecí, riešiť schôdzku amerického prezidenta Joea Bidena s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.



Už vo štvrtok vyzval český premiér Andrej Babiš Hamáčka, aby okolnosti svojej cesty do Moskvy zvážil. O deň neskôr povedal, že na jeho cestu nevidí dôvod. Server Lidovky.cz priniesol informáciu, že Babiš Hamáčka od cesty dokonca odhováral.



Proti tejto ceste vystúpila v Poslaneckej snemovni aj opozícia, ktorá ju spochybňovala tiež v súvislosti s plánovanou výstavbou nového bloku atómovej elektrárne Dukovany. V ČR totiž v uplynulých dňoch v tejto súvislosti rezonuje téma prípadného tendra pre ruskú spoločnosť Rosatom.