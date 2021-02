Hamáček navrhne českej vláde využiť v školách samoodberové testy

Praha 10. februára (TASR) - Minister vnútra ČR Jan Hamáček (ČSSD) českej vláde navrhne, aby postupovala podľa vzoru Rakúska a využívala samoodberové antigénové testy. Tie by mali umožniť postupný návrat detí do škôl. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na rozhovor, ktorý Hamáček v stredu poskytol denníku Právo.



Rakúsko pre deti využíva antigénové testy, ktoré sú založené na samovýtere z prednej časti nosa, píšu Novinky.cz.



Česká vláda podľa Hamáčkových vyjadrení rozhodla, že ústredný krízový štáb pripraví komplexný projekt návratu študentov do škôl a s tým súvisiace testovanie. Plán sa podľa neho bude "približovať rakúskemu modelu".



Podľa zákonov platných v ČR však môže testy vykonávať len vyškolený zdravotnícky personál, pripomínajú Novinky.cz a dodávajú, že v Rakúsku si tieto testy robia deti samy.



"My, rovnako ako Rakúsko, budeme musieť umožniť samotestovanie," povedal Hamáček a dodal, že Rakúsko takisto muselo zmeniť podmienky, aby takéto testovanie umožnilo.



"Buď to schváli Štátny ústav na kontrolu liečiv (SÚKL), alebo budeme musieť zmeniť zákon," povedal Hamáček.



Samotestovanie detí bolo v Rakúsku jednou z požiadaviek na to, aby sa deti v pondelok 8. februára mohli vrátiť do škôl, napísala na svojej webovej stránke stanica ORF.