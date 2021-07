Českých hasičov, policajtov a vojakov odmenia za prácu počas pandémie

Praha 19. júla (TASR) - Česká vláda schválila odmeny pre hasičov, policajtov a vojakov za službu v čase pandémie. Každý z nich by mal dostať 20.000 českých korún (približne 780 eur). Oznámili to prostredníctvom sociálnych sietí ministri vnútra Jan Hamáček (ČSSD) a obrany Lubomír Metnar (nominant ANO).



Na odmeny vláda celkovo vyčlení vyše miliardu českých korún. Z tejto sumy pôjde pre hasičov a policajtov 770 miliónov, pre vojakov bude podľa ministerstva obrany ČR určených ďalších 237 miliónov.



"Vláda práve schválila môj návrh na odmeny pre príslušníkov hasičského a policajného zboru za ich nasadenie v čase covidu vo výške 20.000 Kč," napísal na sociálnej sieti Twitter český minister vnútra Jan Hamáček.



Šéf rezortu obrany na Twitteri oznámil mimoriadnu finančnú kompenzáciu pre vojakov: "V nemocniciach, domovoch pre seniorov, call centrách a na ďalších miestach by sa v uplynulom roku bez pomoci takmer 12.000 vojakov neobišli. Vláda dnes vyčlenila finančné prostriedky a všetci, ktorí pomáhali bojovať proti COVID-19, dostanú mimoriadnu odmenu". S bojom proti covidu podľa ministerstva obrany ČR pomáhalo 11.853 vojakov z povolania.



Minister Hamáček už v apríli tohto roka vyhlásil, že peniaze by mali dostať len tí, ktorí boli reálne nasadení v teréne, a nie ich nadriadení.