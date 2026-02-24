< sekcia Zahraničie
ČR hľadá sponzorov muničnej iniciatívy, má pokrytých 880.000 kusov
V prípade munície s kalibrom 155 milimetrov, ktorú Ukrajina požaduje najviac, je to podľa jeho slov 52 percent.
Autor TASR
Praha 24. februára (TASR) - Ukrajina v rámci českej muničnej iniciatívy vlani dostala 1,96 milióna kusov munície veľkého kalibru. V Senáte to v utorok uviedol poradca českej vlády pre národnú bezpečnosť Hynek Kmoníček. Na tento rok má ČR zatiaľ zaistené financovanie na takmer 900.000 kusov munície a v súčasnosti podľa jeho slov aktívne hľadá ďalších sponzorov a darcov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Vďaka príspevkom partnerských krajín máme zatiaľ v tomto roku zaistené financovanie na dodávku 880.000 kusov munície, ale aktívne hľadáme ďalších sponzorov a darcov tak, aby sme dosiahli celkovú čiastku medzi 2,5 - 5 miliardami českých korún,“ priblížil Kmoníček.
Spresnil, že asi 48 percent všetkej munície, ktorá sa na Ukrajinu dodáva, pochádza z českej muničnej iniciatívy. V prípade munície s kalibrom 155 milimetrov, ktorú Ukrajina požaduje najviac, je to podľa jeho slov 52 percent. Informoval, že Kyjev v súčasnosti požaduje muníciu s predĺženým dostrelom nad 30 kilometrov a podotkol, že za jeden deň sa na fronte spotrebuje tri až osem tisíc takýchto nábojov.
Na verejnom vypočutí v Senáte, ktoré sa uskutočnilo k štvrtému výročiu ruskej invázie na Ukrajinu, tiež uviedol, že ČR sa naďalej bude zúčastňovať na politických aj vojenských rokovaniach koalície ochotných.
„Čo by mala ČR urobiť, aby presadzovala dlhodobo bezpečnostné záujmy v zahraničnej politike? Hlavne žiadne náhle prekvapenia a pohyby. Potrebujeme pokračovať v našej podpore tak, aby sme zaisťovali pravidelnú dodávku Ukrajincom, lebo tí by sa bez nás ocitli vo veľmi zlej situácii,“ zdôraznil poradca vlády pre národnú bezpečnosť pričom upozornil, že v priebehu tohto roka sa pravdepodobne ešte o niečo zmenší americká časť podpory Ukrajine.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Vďaka príspevkom partnerských krajín máme zatiaľ v tomto roku zaistené financovanie na dodávku 880.000 kusov munície, ale aktívne hľadáme ďalších sponzorov a darcov tak, aby sme dosiahli celkovú čiastku medzi 2,5 - 5 miliardami českých korún,“ priblížil Kmoníček.
Spresnil, že asi 48 percent všetkej munície, ktorá sa na Ukrajinu dodáva, pochádza z českej muničnej iniciatívy. V prípade munície s kalibrom 155 milimetrov, ktorú Ukrajina požaduje najviac, je to podľa jeho slov 52 percent. Informoval, že Kyjev v súčasnosti požaduje muníciu s predĺženým dostrelom nad 30 kilometrov a podotkol, že za jeden deň sa na fronte spotrebuje tri až osem tisíc takýchto nábojov.
Na verejnom vypočutí v Senáte, ktoré sa uskutočnilo k štvrtému výročiu ruskej invázie na Ukrajinu, tiež uviedol, že ČR sa naďalej bude zúčastňovať na politických aj vojenských rokovaniach koalície ochotných.
„Čo by mala ČR urobiť, aby presadzovala dlhodobo bezpečnostné záujmy v zahraničnej politike? Hlavne žiadne náhle prekvapenia a pohyby. Potrebujeme pokračovať v našej podpore tak, aby sme zaisťovali pravidelnú dodávku Ukrajincom, lebo tí by sa bez nás ocitli vo veľmi zlej situácii,“ zdôraznil poradca vlády pre národnú bezpečnosť pričom upozornil, že v priebehu tohto roka sa pravdepodobne ešte o niečo zmenší americká časť podpory Ukrajine.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)