V Českých voľbách volili aj predseda Senátu a predsedníčka Snemovne

Praha/Viedeň 13. januára (TASR) - Volebné lístky s menami svojich prezidentských favoritov odovzdal v piatok už aj predseda Senátu Parlamentu Českej republiky Miloš Vystrčil a predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová, ktorá volila na českom veľvyslanectve vo Viedni. TASR správu prevzala z portálov Novinky.cz a iDnes.cz.



Vystrčil na Twitteri zverejnil fotografiu z volebnej miestnosti a oznámil, že v prezidentských voľbách podporil Pavla Fischera.



Volebná miestnosť sa otvorila aj na českom veľvyslanectve vo Viedni, kam prišla voliť Pekarová Adamová. V príspevku na sociálnej sieti napísala, že jednou z jej osobných priorít je "presadiť voľbu poštou, a to i v prípade, že by v snemovni mali sedieť celý týždeň". Chce tak ľuďom uľahčiť uplatnenie ich občianskeho práva voliť.



"Svrbela ma ruka, ale pán Bašta to nakoniec nebol," zažartovala na margo niekdajšieho disidenta a aktuálne prezidentského kandidáta pravicovo-populistickej strany Sloboda a priama demokracia (SPD). Neprezradila však, za koho v skutočnosti hlasovala.



V tretej priamej voľbe prezidenta v histórii samostatnej Českej republiky kandidujú Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Tomáš Zima.



Voľby sa konajú počas dvoch dní, v piatok sa hlasuje od 14.00 do 22.00 h, v sobotu (14. 1.) budú volebné miestnosti otvorené od 8.00 do 14.00 h. Neoficiálne výsledky prvého kola by mali byť známe v sobotu podvečer.