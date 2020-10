Česko hlási rekordný nárast prípadov nákazy aj úmrtí

Praha 20. októbra (TASR) - V Českej republike v utorok do 18.00 h potvrdili 6814 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 89 úmrtí. V oboch prípadoch ide o doposiaľ najvyššie priebežné prírastky, ktoré Česko zaznamenalo od vypuknutia pandémie. Vyplýva to z údajov českého ministerstva zdravotníctva a informácií televízie ČT24.



Najvýraznejší nárast prípadov nákazy zaznamenali v Zlínskom kraji. K utorku 18.00 h eviduje Česko 111.528 aktívnych prípadov nákazy, 188.773 potvrdených prípadov a 75.645 vyliečených pacientov. Počet hospitalizovaných sa zvýšil o 343 na 4064 pacientov. Počet úmrtí sa zvýšil na 1600, do 18.00 h v utorok ich pribudlo 33.



Česko za pondelok hlásilo 8076 infikovaných a 46 úmrtí.



Z dôvodu nepriaznivého vývoja epidémie platia v celom Česku od minulej stredy sprísnené epidemiologické opatrenia. V stredu dopoludnia sa po zasadaní vlády uskutoční mimoriadny brífing k pandemickej situácii, na ktorom minister zdravotníctva ČR Roman Prymula zrejme oznámi ďalšie sprísnenie opatrení.