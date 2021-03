Česko hlási za nedeľu menej nakazených

Praha 15. marca (TASR) - Česká republika zaznamenala za nedeľu 3291 potvrdených prípadov choroby COVID-19, čo je o 690 menej ako pred týždňom. Zároveň ide o najnižší nárast prípadov za nedeľu od polovice februára. Zdravotnícke zariadenia v ČR však naďalej čelia veľkému náporu chorých, a to aj napriek pokračujúcemu očkovaniu.



Informoval o tom v pondelok spravodajský portál iDNES.cz s odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva ČR.



Počet hospitalizovaných s koronavírusom SARS-CoV-2 sa v medzitýždňovom porovnaní takmer nezmenil: v českých nemocniach je aktuálne 8362 pacientov. Takmer 2000 z nich je vo vážnom stave - pred týždňom ich bolo o 120 menej. Podľa ministerstva sú zdravotnícke zariadenia v ČR naďalej veľmi vyťažené.



V nedeľu bolo v Česku proti covidu zaočkovaných ďalších 11.199 ľudí. Podaných bolo o 360 vakcín menej ako pred týždňom, dodal portál iDNES.cz.



Od začiatku očkovania proti covidu bolo v ČR podaných vyše milión dávok vakcín. Tempo vakcinácie sa od začiatku marca významne zrýchlilo, komplikácie by však mohlo priniesť ohlásené zníženie dodávok vakcín od spoločnosti AstraZeneca. Česko by malo dostať o dve pätiny menej dávok, uviedli zástupcovia Chytré karantény.