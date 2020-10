ČR hlási za stredu zatiaľ rekordných 8840 nových prípadov nákazy

Praha 21. októbra (TASR) - V Českej republike v stredu do 18.00 h potvrdili rekordných 8840 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Ide o prekonanie najvyššieho priebežného prírastku z predchádzajúceho dňa, keď úrady hlásili ďalších 6814 infikovaných. Vyplýva to z údajov českého ministerstva zdravotníctva.



Česko za rovnaké obdobie eviduje 117.971 aktívnych prípadov nákazy, 202.787 potvrdených prípadov a 83.097 vyliečených pacientov.



Počet hospitalizovaných sa v stredu zvýšil o 353 na 4417. Do 18.00 h pribudlo 51 úmrtí, ich celkový počet dosiahol 1719, najviac za jeden deň ich doteraz bolo 19. októbra - 101.



Laboratóriá v ČR uskutočnili v utorok prvýkrát od začiatku pandémie viac ako 40.000 testov (40.327), pričom pozitívnych bolo takmer 30 percent vzoriek, informuje televízia ČT24.



V Česku pribudlo za utorok rekordných 11.984 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Ide o dosiaľ najvyšší denný prírastok nakazených od začiatku pandémie.



Česká vláda z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie pristúpila v stredu k ďalším opatreniam. Od štvrtka od 06.00 h budú uzavreté maloobchodné prevádzky, výnimky budú mať len predajne základného sortimentu. Veľkoobchod bude fungovať bez obmedzení.



Vláda od štvrtka nariadila aj obmedzenie pohybu a kontaktov s výnimkou ciest do práce a na nákupy. Pohyb v prírode bude možný v skupinách do dvoch osôb. Minister zdravotníctva Roman Prymula však už v utorok v Poslaneckej snemovni naznačil, že bude potrebné čoskoro prijať ďalšie reštrikcie, pretože aj za súčasných obmedzení je kontaktov medzi ľuďmi stále príliš veľa.