Hlavná hygienička Česka podporuje povinné očkovanie proti covidu

Praha 22. novembra (TASR) - Hlavná hygienička Českej republiky Pavla Svrčinová podporuje povinné očkovanie proti novému koronavírusu. Uviedla to v pondelok ráno v rozhovore pre stanicu Radiožurnál.



Vakcinácia je podľa slov Svrčinovej aktuálne jedinou možnosťou boja proti pandémii COVID-19. "Bohužiaľ nie je iná cesta, než cesta povinného očkovania," povedala.



Povinné očkovanie plánuje zaviesť od februára Rakúsko. Agentúra Reuters pripomína, že doteraz tak už urobili Indonézia, Mikronézia a Turkménsko.



Česká vláda podľa hlavnej hygieničky zvažuje v súvislosti s pandémiou covidu i možné vyhlásenie núdzového stavu. Takéto opatrenie by, ako uviedla, umožnilo okrem iného aj výpomoc medikov v nemocniciach, informuje spravodajský portál Novinky.cz.



Núdzový stav vyhlásilo Česko pre koronavírus najprv vlani 12. marca a neskôr aj 5. októbra minulého roku. Bol viackrát predlžovaný a skončil sa 11. apríla tohto roku. Celkovo trval 254 dní. Aktuálne sa opatrenia proti šíreniu nákazy vydávajú podľa pandemického zákona, jeho účinnosť však vyprší na konci februára 2022.



Vláda dosluhujúceho českého premiéra Andreja Babiša v piatok rozhodla o sprísnení opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Okrem iného zaviedla povinné testovanie neočkovaných zamestnancov a plošné každotýždenné testovanie žiakov a študentov základných a stredných škôl a odporučila prácu z domu pre zamestnancov štátnych úradov.



Efekt protipandemických opatrení sa podľa Svrčinovej prejavuje s týždenným až desaťdňovým oneskorením a k prípadnému ďalšiemu sprísňovaniu pravidiel by sa mohlo pristúpiť po tejto dobe.