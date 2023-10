ANO vedie v najnovšom prieskume, podpora vládnej koalície Spolu klesá

Praha 9. októbra (TASR) - Hnutie ANO Andreja Babiša by podľa najnovšieho prieskumu zvíťazilo v parlamentných voľbách s 33,5 percentami hlasov. Vládna koalícia Spolu by získala 19,5 percenta hlasov, čo je o 8,5 percenta menej, než získala vo voľbách pred dvoma rokmi. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý pre Českú televíziu (ČT) spracovala agentúra Kantar TNS. TASR o tom informuje na základe českého portálu Novinky.



Do parlamentu by sa ďalej dostalo hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru s 9,5 percentami, Česká pirátska strana s 8,5 percentami a hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) so 7,5 percentami. Nasledovalo by občianske hnutie Prísaha so štyrmi percentami, strana Sociálna demokracia (SOCDEM) s 3,5 percentami. Strana slobodných občanov, strana Právo Rešpekt Odbornosť (PRO) a Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) by získali po tri percentá. Strana zelených by získala dve percentá.



Pokiaľ by strany koalície Spolu kandidovali samostatne, Občianska demokratická strana (ODS) by získala 12 percent a strana TOP 09 päť percent. Do parlamentu by sa nedostala Kresťanská a demokratická únia – Československá strana ľudová (KDÚ-ČSL) s 3,5 percentami.



Voliči podľa analytičky agentúry Kantar Nikoly Kopáčovej odchádzajú od vládnych strán, a to najmä od ODS. Tento trend podľa nej začal na jar a stále pokračuje. Z desiatich bývalých voličov ODS ich osem odišlo, najviac k hnutiam ANO a SPD. Ako dôvody odchodu ľudia podľa nej uvádzajú nekompetentnosť vlády, chaos, neplnenie sľubov, vysokú infláciu, pokles reálnych miezd, zlú komunikáciu a nečinnosť.



Český premiér Petr Fiala označil výsledky prieskumu za signál pre vládu, aby lepšie vysvetľovala svoje kroky a dala ľuďom, čo sľúbila. Zároveň však dodal, že "by boli hlúpi, ak by sa nechali ovplyvniť prieskumami". Upozornil pri tom na nepresné exit polly počas predčasných volieb na Slovensku.



Fiala tiež pripomenul, že jeho vláda nastúpila v situácii, keď riešila "jednu krízu za druhou". V druhej fáze volebného obdobia sa chce sústrediť na kroky, ktoré "povedú k tomu, aby Česko patrilo k najúspešnejším krajinám sveta".