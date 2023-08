V areáli pri Zlíne, ktorý dal postaviť Baťa, vypukol požiar

Praha 23. augusta (TASR) - V meste Otrokovice v českom Zlínskom kraji horí budova priemyselného areálu, ktorý je jedným z prvých verejných objektov v meste. V roku 1931 ho dal postaviť podnikateľ Tomáš Baťa. Hasiči vyhlásili najvyšší stupeň požiarneho poplachu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe na základe stanice ČT24 a webu iDNES.cz.



Požiar podľa hasičov vypukol v autodielni, odkiaľ sa postupne rozšíril do ďalších objektov, ktoré sú spojené jednou strechou. Na mieste zasahuje 37 jednotiek profesionálnych, podnikových aj dobrovoľných hasičov z celého Zlínskeho kraja.



Prvú informáciu o požiari dostali hasiči približne o 4.30 h, lokalizovať sa im ho podarilo až pred 10.00 h. Stále sa však nemôžu dostať do vnútra objektu, väčšia časť strechy sa totiž prepadla.



"Objekt, kde začalo horieť, je spojený strechou s niekoľkými ďalšími objektami. Dochádza k šíreniu ohňa pod tou strechou, je to pre nás ťažko prístupné. Druhým problémom je slabý tlak v hydrante a nedostatok vody," opísal vo vysielaní ČT problémy pri hasení hovorca krajských hasičov Adam Fuksa.



Na mieste sú pracovníci chemického laboratória, ktorí zisťujú prípadné znečistenie ovzdušia. Hasiči aj vedenie mesta ľuďom odporúčajú nevetrať. Zlínski záchranári museli jedného z hasičov odviesť do nemocnice s popáleninami druhého stupňa.



Príčina požiaru ani predbežná škoda zatiaľ nie sú známe. Priemyselný objekt sa nachádza v obývanej časti Baťov v blízkosti pamiatkovo chráneného Spoločenského domu (Hotel Baťov) a podľa ČT24 necelých 100 metrov od tzv. baťovských domčekov.



Minulý týždeň zničil rozsiahly požiar výrobnú halu firmy Novares pri obci Žebrák v Stredočeskom kraji. Spôsobil škodu asi 1,8 miliardy českých korún (takmer 75 miliónov eur), čo je štvrtá najväčšia škoda v ČR od roku 1990. V dôsledku toho tento týždeň zastavil výrobu závod automobilky Toyota v Kolíne. Chýbali mu plastové komponenty, ktoré sa vyrábali práve v areáli pri Žebráku.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)