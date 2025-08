České humanitárne organizácie vyzvali vládu, aby odsúdila kroky v Gaze

Praha 5. augusta (TASR) - Najväčšie české humanitárne organizácie vyzvali vládu, aby prehodnotila svoj postoj v otázke Pásma Gazy, jednoznačne odsúdila porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a postavila sa proti plánom na presídlenie tamojšieho obyvateľstva do tretích krajín. V spoločnom liste to v utorok uviedli organizácie Český červený kríž, Človek v tiesni a Lekári bez hraníc, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Organizácie zdôraznili, že v Gaze dochádza k systematickému porušovaniu humanitárneho práva, keď sú civilisti zabíjaní pri vojenských operáciách, systém prísunu a spravodlivého rozdeľovania pomoci sa zrútil, distribúciu potravín sprevádza streľba a rodiny sú opakovane nútene vysídľované. Distribúcia pomoci je v súčasnosti podľa nich nedostatočná.



V liste pripomenuli, že česká zahraničná politika stojí okrem iného na hodnotových a právnych záväzkoch. „Postoj českej vlády, ktorá sa vyhýba pomenovaniu príčin vyššie popísaného utrpenia, je neprijateľný a nezlučiteľný s jej deklarovanými hodnotami,“ podotkli organizácie. Odsúdenie neprimeraných vojenských operácií, dehumanizácie civilistov či plošného ničenia civilnej infraštruktúry nie je podľa nich prejavom zaujatosti či popretím práva na sebaobranu. „Ide o obhajobu základných hodnôt, ku ktorým sa Česká republika dlhodobo hlási,“ uviedli organizácie.



Apelovali preto na vládu, aby jednoznačne odsúdila porušovanie medzinárodného humanitárneho práva v Gaze vrátane porušovania princípov rozlišovania, primeranosti a preventívnych opatrení a postavila sa proti plánom na nútené presídlenie obyvateľov do tretích krajín. Okrem toho požadujú, aby vláda využila diplomatické zdroje na to, aby obe strany konfliktu rešpektovali medzinárodné humanitárne právo vrátane prepustenia rukojemníkov, aby bolo dosiahnuté trvalé prímerie a zaistila sa ochrana civilistov.



„Apelujeme na vládu ČR, aby okamžite podporila ukončenie blokády Gazy a obnovenie funkčného systému nezávislej a nestrannej humanitárnej pomoci pod koordináciou OSN s dôrazom na jej spravodlivé rozdeľovanie a s opatreniami zamedzujúcimi jej zneužitie,“ dodali organizácie.



Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský neskôr na sociálnej sieti X informoval o tom, že v utorok telefonoval s jordánskym rezortným partnerom a podpredsedom vlády Ajmanom Safadím. „Ocenil som rolu Jordánska v mierovom úsilí na Blízkom východe vrátane asistencie pri distribúcii európskej humanitárnej pomoci obyvateľom Gazy,“ priblížil obsah telefonátu minister.



Česko sa v júli nepridalo k vyhláseniu Európskej komisie a asi tridsiatky štátov vrátane SR, v ktorom apelovali na okamžité ukončenie vojny v Pásme Gazy a odsúdili „nehumánne zabíjanie civilistov“ aj zadržiavanie rukojemníkov. Český premiér Petr Fiala vtedy uviedol, že to nepovažuje za chybu a postoj ČR nemožno hodnotiť na základe toho, že sa nepridala k podpisu jedného dokumentu. Dodal, že Česko si pred situáciou v Pásme Gazy nezatvára oči a podotkol, že ČR Palestínčanom pomáha.







