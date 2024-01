Hustá hmla skomplikovala prevádzku pražského letiska

Praha 6. januára (TASR) - Hustá hmla a výpadok meteorologickej stanice skomplikovali v sobotu v ranných hodinách prevádzku Letiska Václava Havla v českej metropole Praha, informuje TASR podľa spravodajského servera Novinky.cz.



Porucha na prístroji, ktorý poskytuje prilietajúcim lietadlám dáta o počasí, v kombinácii s nízkou viditeľnosťou viedla k tomu, že sa posádky prilietajúcich strojov rozhodli lety presmerovať inam.



"Kvôli výpadku meteorologickej stanice nie sú k dispozícii dáta o počasí a nemožno tak v dostatočnej miere informovať posádky o situácii na letisku," uviedla pre server hovorkyňa letiska Klára Divíšková.



Zároveň odmietla predchádzajúce informácie, že letisko neprijímalo pristávajúce lety. "Letisko nie je zatvorené, konkrétne posádky si vyhodnotia, či pristanú, alebo využijú iné letisko. Odlety normálne fungujú," zdôraznila.



Meteorologickú stanicu v Prahe - Ruzyni prevádzkuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), ktorý dáta poskytuje tamojšiemu Riadeniu letovej prevádzky (ŘLP), píšu Novinky.cz.



Podľa ŘLP závisí prevádzka na letisku od viditeľnosti. Hovorca Richard Klíma spresnil, že poruchu už riešia od štvrtku.



Do sobotňajších dopoludňajších hodín v Prahe doposiaľ nepristálo osem lietadiel, ktoré využili iné európske letiská. Iba dva stroje pristáli medzi piatou a šiestou hodinou ráno, dodala Divíšková.



Po desiatej hodine dopoludnia sa hmla začala rozplývať a pristálo prvé lietadlo; situácia na letisku by sa tak mohla vrátiť do normálu, píšu Novinky.



Letisko Praha za prvých desať mesiacov minulého roka odbavilo dovedna 11,7 milióna cestujúcich, medziročne o 28 percent viac. Za celý rok 2022 prepravilo zruba 10,7 milióna ľudí.