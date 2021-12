ZIMA VYSTRÁJA AJ U SUSEDOV: Husté sneženie komplikuje v ČR dopravu

Ilustračná snímka. Foto: TASR- TASR - Kristína Mayerová

Praha 9. decembra (TASR) - Husté sneženie na väčšine územia Českej republiky vo štvrtok ráno skomplikovalo dopravu. Polícia v Juhomoravskom kraji, kde sneží najvýdatnejšie, eviduje takmer 50 nahlásených dopravných nehôd, informuje spravodajský server iDNES.cz.Husté sneženie hlásia i v Juhočeskom a Zlínskom kraji či na Vysočine. Snehové zrážky sa majú postupne presúvať z juhu na sever krajiny. Počas dňa má snežiť i v Olomouckom a Moravskosliezskom kraji. Očakáva sa, že napadne okolo 15 centimetrov nového snehu, na východe Moravy dokonca 25 centimetrov mokrého a ťažkého snehu, ktorý môže spôsobiť i lámanie stromov. Na juhu Čiech napadlo už desať centimetrov snehu, v Juhočeskom kraji je v teréne približne 170 vozidiel cestárov." povedala Eva Plášilová z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějoviciach. V piatok sa podľa jej slov výdatnejšie sneženie neočakáva, len miestami by sa mohli vyskytnúť nejaké zrážky." uviedla polícia ČR na Twitteri. Vodičov vyzvala, aby v prípade, že to nie je nevyhnutné, nejazdili a sledovali dopravné informácie.Povrch väčšiny ciest je po chemickej úprave mokrý a je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť, vyplýva z údajov zverejnených na webe Správy a údržby ciest.Prevádzkový riaditeľ Brnianskych komunikácií Jan Klištinec uviedol, že do ulíc Brna skoro ráno vyšlo všetkých 21 posypových vozidiel. Redaktorka ČT hlásila i problémy v autobusovej doprave, konkrétne na linkách v okrese Znojmo či v okolí Brna.Problémy nastali i v hlavnom meste Praha a v Stredočeskom kraji. "," napísala na Twitteri Pražská integrovaná doprava (PID).Okrem situácie na cestách nastali v ČR problémy i u mobilných operátorov - spoločnosť T-Mobile hlási opakované výpadky 40 vysielačov vo viacerých oblastiach.