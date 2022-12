Husté sneženie v Česku komplikuje dopravu

Praha 6. decembra (TASR) - Husté sneženie v Stredočeskom a Juhočeskom kraji komplikuje od utorka rána cestnú aj železničnú dopravu. Na cestách sa tvoria kolóny, v okrese České Budějovice nejazdia vlaky v deviatich úsekoch. Sneh spôsobil problémy aj v energetike. Informuje spravodajkyňa TASR na základe informácií Českých dráh, Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), Polície ČR a stanice ČT24.



V Stredočeskom a Juhočeskon kraji napadlo na niektorých miestach okolo desať centimetrov nového ťažkého snehu. Ten poškodil trakčné vedenie na železničnom koridore z Českých Budějovíc do Prahy aj do Plzne.



"V súvislosti so snehovou kalamitou Správa železníc v južných Čechách aktuálne eviduje deväť úsekov, na ktorých je prerušená prevádzka. Z prevažnej väčšiny je to z dôvodu veľmi ťažkého mokrého snehu, ktorý napadal na stromy a tie sa nahli na trakčné vedenie," povedal vo vysielaní ČT24 hovorca Správy železníc ČR Dušan Gavenda. Dodal, že v niekoľkých prípadoch padli stromy priamo na trať. Podľa informácií Českých dráh nejazdia medzinárodné vlaky v úseku Linec – České Budějovice – Praha.



Na mnohých miestach nezaviedli ani náhradnú autobusovú dopravu, pretože situácia je komplikovaná aj na cestách. Problémy majú najmä autobusy v Stredočeskom kraji. Pomaly sa jazdí aj na diaľnici D1 pred Prahou. Polícia pre stojace kolóny kamiónov uzavrela na dve hodiny diaľnicu D3 od mesta Tábor v smere do Prahy. Obchádzkovú trasu pre zlú zjazdnosť ciest v okolí nestanovila.



Okrem komplikácií v doprave spôsobil mokrý sneh problémy aj v energetike. Na juhu Čiech a v časti Vysočiny je podľa stanice ČT24 približne 22.000 domácností bez elektriny.



Aktuálne sneží v páse, ktorý sa tiahne od hranice Juhočeského kraja s Vysočinou smerom na sever cez Stredočeský kraj až do Libereckého kraja.



Výstraha Českého meteorologického ústavu pred snežením platí v Juhočeskom kraji, Vysočine a Pardubickom kraji do 14.00 h. Očakáva sa, že medzitým môže napadnúť ďalších šesť centimetrov nového mokrého snehu.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)